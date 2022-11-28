Россия всю ночь била по Днепропетровщине: прилетели десятки снарядов

РФ в течение ночи обстреляла три громады на Днепропетровщине.

Российская армия в ночь на 28 ноября из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. В населенные пункты прилетели более 30 снарядов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрел попали три громады: Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская. Погибших и раненых нет. Масштабы разрушений устанавливаются.

"В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно. Но не теряйте бдительности. Звучит сирена — переходите в безопасные места", — написал глава ОВА.

Напомним, в субботу, 26 ноября, Россия ударила ракетами по Днепру. В результате пострадали 13 человек. Мощный взрыв произошел в жилом квартале на левом берегу города. Там разрушены семь домов.

Зеленский за 27 ноября: Россия готовит новые удары – не игнорируйте воздушную тревогу

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