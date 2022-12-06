Россия всю ночь била по Днепропетровщине: прилетело около 50 вражеских снарядов (фото)

В ночь на 6 декабря российская армия била по Никопольскому району Днепропетровской области. Под огонь попали Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В города и села прилетели почти 50 вражеских снарядов. Погибших и раненых нет.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Никополе пострадали более десяти частных жилых домов, газопроводы и линия электропередачи. В Марганецкой громаде – частные дома и газопровод. В Красногригорьевской общине перебита линия электропередачи, питавшая насосную станцию местного водоканала.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, ночью 6 декабря в Запорожье прозвучала серия взрывов. Они произошли после объявления воздушной тревоги. Горожан призвали перейти в укрытия. Официальной информации, что случилось в городе, пока нет.

Отличная работа бойцов ПВО, Украина пережила очередную ракетную атаку России

Читайте также: