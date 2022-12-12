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Россия всю ночь обстреливала Днепропетровщину: ударила из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
629
Время на прочтение
1 мин
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Россия всю ночь обстреливала Днепропетровщину: ударила из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии

Масштабы разрушений в результате обстрелов выясняются.

В ночь на 12 декабря российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрел попали Никопольская и Марганецкая общины. Россияне направили туда не менее 30 снарядов. Погибших и раненых нет.

Сотрудники ГСЧС обследуют пораженные территории. Детали обстрелов и масштабы разрушений выясняются.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, она будет продолжать это делать, поскольку рассчитывает на начало переговоров.

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Дата публикации
Просмотры
629
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