Россия второй раз за день ударила по большому областному центру: раздаются взрывы, над городом столб дыма
Власти сообщают об атаке россиян и работе ПВО.
Российские войска, 21 марта второй раз за день совершили атаку на Запорожье. В городе раздались взрывы, зафиксировано задымление в одном из районов.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По словам чиновника, в регионе работают силы противовоздушной обороны.
В то же время, воздушная тревога объявлена по всей территории области.
Местные власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
«Будьте осторожны. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул глава ОВА.
Как утверждают местные жители, дым накрывает один из районов, в соцсетях людей призывают закрывать окна.
Федоров отметил, что россияне атакуют критическую инфраструктуру области.
В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной», — говорится в сообщении.
Руководитель ОВА отметил, что предварительно, без пострадавших.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в субботу, 21 марта, российские войска утром атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы, под ударом оказалась жилая застройка.
Впоследствии стало известно о последствиях атаки. Вражеский дрон разрушил частный жилой дом. По предварительным данным, погибли два человека — мужчина и женщина.
Также сообщается о пострадавших: травмы получили 11-летняя и 15-летняя девушки.
К слову, 20 марта посреди дня россияне также массированно атаковали Запорожье. Под прицелом оказались жилые кварталы областного центра. В одном районе города дрон влетел в крышу частного двухэтажного дома. В другом районе — беспилотник разрушил помещение, где была ранена женщина.