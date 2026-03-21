Украина
188
2 мин

Россия второй раз за день ударила по большому областному центру: раздаются взрывы, над городом столб дыма

Власти сообщают об атаке россиян и работе ПВО.

Дарья Щербак
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Российские войска, 21 марта второй раз за день совершили атаку на Запорожье. В городе раздались взрывы, зафиксировано задымление в одном из районов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По словам чиновника, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

В то же время, воздушная тревога объявлена по всей территории области.

Местные власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

«Будьте осторожны. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул глава ОВА.

Как утверждают местные жители, дым накрывает один из районов, в соцсетях людей призывают закрывать окна.

Федоров отметил, что россияне атакуют критическую инфраструктуру области.

В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной», — говорится в сообщении.

Руководитель ОВА отметил, что предварительно, без пострадавших.

Напомним, в субботу, 21 марта, российские войска утром атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы, под ударом оказалась жилая застройка.

Впоследствии стало известно о последствиях атаки. Вражеский дрон разрушил частный жилой дом. По предварительным данным, погибли два человека — мужчина и женщина.

Также сообщается о пострадавших: травмы получили 11-летняя и 15-летняя девушки.

К слову, 20 марта посреди дня россияне также массированно атаковали Запорожье. Под прицелом оказались жилые кварталы областного центра. В одном районе города дрон влетел в крышу частного двухэтажного дома. В другом районе — беспилотник разрушил помещение, где была ранена женщина.

