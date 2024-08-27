Россия вторую ночь подряд атаковала Киевскую область ракетами и дронами: есть ли попадания и пострадавшие

В результате падения обломков возникло возгорание травяного настила и лесной подстилки.

Вторую ночь подряд россияне массированно атаковали Киевщину комбинированно, применяя ударные дроны и ракеты. Работали силы ПВО.

Об этом сообщает начальник ОВА Руслан Кравченко.

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"Тревога длится уже более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", — отметил он.

По оперативной информации, в результате падения обломков возникло возгорание травяного настила и лесной подстилки вне населенных пунктов в нескольких общинах области. Пожары ликвидированы.

Кравченко добавил, что оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 27 августа противник атаковал Киев ракетами и дронами. В MBA назвали первые последствия.

ПВО работали во всехрегионах страны! Все об атаке 26 августа

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