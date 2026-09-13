Россия вторые сутки атакует украинскую железную дорогу: есть ли пострадавшие

Атака на поезд УЗ.

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Российские войска вторые сутки наносят удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Под обстрелами оказываются депо, станции и подвижной состав.

Об этом сообщил представитель «Укрзализныци» Александр Петровский.

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По его словам, железнодорожники продолжают работать, несмотря на атаки: следят за ситуацией, реагируют на удары и при необходимости эвакуируют людей в безопасные места.

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«Вторые сутки непрерывной вражеской атаки по железной дороге: депо, станции, подвижной состав. Все команды на местах, дежурят, мониторят, реагируют, эвакуируют в безопасность. Проходим без пострадавших», — отметил Петровский.

Он также поблагодарил работников железной дороги, которые, несмотря на обстрелы, продолжают обеспечивать движение поездов.

Как мы писали, Россия атаковала локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава» всего в двух километрах от границы с Польшей. В Telegram-каналах распространяли видео с места атаки, на которых были слышны звуки дрона и видны попадания. Впоследствии пассажиры в панике бросились бежать. Благодаря своевременному предупреждению поездной бригады никто из пассажиров и работников не пострадал.

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