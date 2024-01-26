Россия ввела режим госграницы между оккупированным Крымом и Херсонщиной: что это значит

Россия ужесточает контроль на границе между оккупированными Крымом и Херсонщиной.

Оккупационные власти Крыма во главе с гауляйтером полуострова Сергеем Аксеновым ввели "особый режим" въезда и выезда между оккупированным полуостровом и Херсонской областью.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Институт изучения войны (ISW).

На практике это означает усиление фильтрации и проверок на границе, аналогичные тем, что действуют на пересечении с Россией возле Новоазовска.

По данным Института изучения войны, введение "особого режима" объясняется необходимостью "локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов" в оккупированном Крыму.

Теперь граждане смогут пересекать границу только через три автомобильных пункта пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой" и два железнодорожных — "Армянск", "Джанкой". Для военных колонн предусмотрены отдельные маршруты в сопровождении российских спецслужб.

Всем лицам на КПП придется предъявлять документы, удостоверяющие личность, а военным и правоохранителям – подтверждение их полномочий.

Более жесткий пограничный режим свидетельствует о росте беспокойства Кремля ситуацией на юге Украины. Несмотря на громкие заявления о "воссоединении" регионов, Москва очевидно осознает шаткость своего контроля в Херсонской области и Крыму.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что спецоперации украинских сил обороны на территории аннексированного Россией Крыма будут продолжаться. Ведь необходимо продолжать давление на страну-агрессора. В частности, на полуострове.

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