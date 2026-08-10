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Россия выбивает АЗС в центральной области: какая там ситуация с топливом
Россия атаковала Полтавскую область дронами. В результате обстрела на местах удара возникли пожары.
Вечером 9 августа Россия атаковала несколько объектов в Полтавском районе, среди которых — АЗС. После попадания вспыхнули пожары.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
«Зафиксировано попадание БПЛА по автозаправочным станциям, промышленному предприятию и частному домовладению. Пожары, возникшие в результате атак, уже ликвидированы подразделениями ГСЧС», — написал он утром 10 августа.
По его словам, информации о пострадавших или жертвах в экстренные службы не поступало.
Атаки РФ по АЗС в Украине — последние новости
Напомним, Россия терроризирует украинские АЗС. По данным аналитиков, с начала апреля в Украине зафиксировали по меньшей мере 246 атак на автозаправочные станции. Из них 194 — с начала июня до 27 июля. Украинские эксперты считают системные атаки по топливному сектору ответом на удары Украины по НПЗ РФ.
По состоянию на август цены на топливо выросли по сравнению с прошлым месяцем. Средняя цена бензина А-95 на заправках держится на уровне 81 грн. за литр, тогда как дизтопливо стоит около 91 грн.