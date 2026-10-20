Россия «выбивает» энергетику: после ударов большая область осталась без света

Россияне атаковали энергообъекты ДТЭК в Одесской области / © Associated Press

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Россияне в очередной раз ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области. Враг пытается полностью вывести из строя местные распределительные сети и лишить гражданское население электроэнергии.

Во время ночной атаки вражеские удары пришлись сразу по трем объектам ДТЭК, сообщили в компании.

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В Одесской области россияне «выбили» энергетику: тысячи людей без света

Сейчас энергетики уже вернули свет в часть обесточенных домов.

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Несмотря на это, без электроснабжения до сих пор остаются 32,7 тысячи семей региона.

На местах повреждений непрерывно работают ремонтные бригады, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возобновить питание в кратчайшие сроки.

«Ночью враг атаковал сразу 3 энергообъекта ДТЭК в Одесской области. Враг продолжает уничтожать распределительные сети Одесской области, чтобы исключить возможность передачи света в дома. Этой ночью под ударом оказались три объекта ДТЭК», — сообщили в компании.

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Напомним, в этом году россияне изменили тактику атак на украинскую энергосистему, сосредоточив основные усилия на Киеве и области. Если раньше враг пытался распыленными ударами расколоть энергосистему страны на две части, то теперь его цель — выбить внутреннюю генерацию вокруг столицы, а затем уничтожить ключевые распределительные подстанции.

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Среди объектов, которые уже подверглись атакам или остаются приоритетными целями, — Трипольская ТЭС, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевская ГЭС, а также подстанции «Северная», «Западная», «Нивки», «Новокиевская» и «Броварская».

Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, за неимением ресурсов для одновременного поражения всей Украины россияне действуют по четкому шаблону и концентрируются на столице.

Враг стремится отсоединить Киев и область от общей энергосистемы и создать критические условия для жизнедеятельности региона, чтобы принудить украинцев к капитуляции.

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