Россия выбивает металлургию Украины завод за заводом: последствия могут быть катастрофическими — BBC

Металлургия / © Reuters

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Серия российских атак практически парализовала часть украинской металлургии — отрасли, которая вплоть до полномасштабной войны давала около 10% ВВП страны и треть экспорта.

О последствиях новой волны ударов пишет BBC.

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Один из самых болезненных примеров — «Запорожсталь». После четырех волн российских атак в августе и сентябре завод, где работают около 8,5 тысячи человек, остановился на неопределенный срок.

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«Запорожсталь — это не просто крупная компания, это сердце города», — говорит работник предприятия Денис Максишко.

По его словам, завод подвергся масштабным разрушениям: повреждено оборудование, крыши и доменные печи. Главный операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко сообщил BBC, что по предприятию в целом выпустили 17 ракет. Восемь работников погибли, еще 31 был ранен.

«Сейчас мы расчищаем завалы и пытаемся спланировать восстановительные работы», — рассказал он.

Однако гарантий, что завод вообще сможет вернуться к полноценной работе, нет.

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Под ударом оказалась целая отрасль

По данным BBC, с августа российские удары коснулись всех крупных металлургических предприятий Украины, некоторых — неоднократно.

До полномасштабного вторжения горно-металлургический комплекс обеспечивал работой более полумиллиона человек. Теперь, по оценке Мироненко, вклад отрасли в ВВП может быть «близок к нулю».

«Очевидно, они пытаются остановить экономику Украины, лишить ее экспортных доходов, налогов и возможности платить зарплаты», — заявил он.

Проблема выходит далеко за пределы самих заводов. В промышленных городах налоги металлургических компаний могут обеспечивать от 30 до 70% местных бюджетов, рассказал руководитель GMK Center Станислав Зинченко.

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Поэтому остановка предприятий означает не только потерю рабочих мест, но и проблемы с финансированием теплосетей, коммунальной инфраструктуры, детских садов и социальных служб.

В Кривом Роге после серии атак не смог возобновить работу и «АрселорМиттал Кривой Рог». Пятеро работников предприятия погибли. Глава Совета обороны города Александр Вилкул назвал ситуацию очень сложной, отметив масштабные последствия для городского бюджета.

Украинская металлургия уже потеряла значительную часть мощностей из-за войны. Если до 2014 года в стране работали 12 крупных металлургических заводов, то к 2025 году их осталось шесть. Среди утраченных — «Азовсталь» и комбинат имени Ильича в захваченном Мариуполе.

Зинченко предупреждает: если нынешние предприятия будут оставаться закрытыми, без работы могут оказаться сотни тысяч человек, что способно повлиять на новую волну миграции.

Есть и другая проблема — сталь критически нужна самой Украине для оборонного производства, строительства укрытий и будущего восстановления.

«Метинвест» уже пытался перезапустить «Запорожсталь», но одна из печей проработала всего десять часов — после этого произошел новый удар. Из-за постоянной угрозы атак компании сложно решать, стоит ли сейчас вкладывать большие средства в восстановление.

Даже если производство удастся вернуть, остаются проблемы с логистикой. Удары по железной дороге усложняют перевозку внутри страны, а опасность в портах бьет по экспорту.

Несмотря на это, работники «Запорожстали» продолжают разбирать завалы и ремонтировать то, что еще можно спасти.

«Это сродни тому, что делают военные в окопах. Обычные люди, как солдаты, борются за выживание завода», — говорит Максишко.

Воздушные тревоги стоят экономике десятки миллионов

Ранее сообщалось, что каждый час воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов может стоить украинской экономике около 45 млн долларов из-за вынужденного простоя бизнеса.

По словам министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, Россия все активнее атакует именно те объекты, на которых держится экономика страны – промышленные предприятия, склады, логистические центры и дата-центры.

Особенно ощутимы длительные атаки, когда воздушные тревоги продолжаются часами, а предприятия вынуждены приостанавливать работу. Кравченко также признавал, что Украина не полностью предусмотрела, насколько быстро Россия развернет производство и применение новых реактивных дронов.

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