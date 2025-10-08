Россия выбрала новые цели для ударов по энергетике: над какими регионами нависла угроза

Атак на объект энергетики. / © ТСН.ua

Реклама

Российская армия в последнее время атакует энергетические объекты в регионах. Сейчас ситуация в энергетике лучше, чем в предыдущие годы, но ситуация может оказаться сложной.

Об этом рассказали эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментариях "24 Канала" .

Ранее РФ сконцентрировалась на крупных энергетических объектах. Теперь под прицелом оказалось оборудование операторов систем распределения в регионах прифронтовых. Приблизительно 20-30 дронов летят на отдельные объекты с целью перегрузить противовоздушную оборону, чтобы 5-10 БпЛА долетело до объектов. Впрочем, в приграничных областях не все объекты были оборудованы даже первым уровнем защиты.

Реклама

Также Россия активно наносит удары по добыче газа, местам его хранения. По словам Рябцева, накопленные в хранилищах объемы газа не могут быть распределены, если будет попадание в газокомпрессорные станции.

"Вполне возможно, что после ударов по прифронтовым областям враг сконцентрируется на объектах "Укрэнерго" и генерирующих компаний. Поэтому очень важно сконцентрировать усилия и ресурсы на защите как активной, так и инженерно-технической критической инфраструктуры именно сейчас, не откладывая выполнения мероприятий на потом", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что под наибольшей угрозой находится примерно 100-120 километров вокруг линии столкновения и границы с РФ. Из-за постоянных обстрелов во многих регионах сейчас возникла очень сложная ситуация. В частности, в Сумской и Черниговской областях.

"Россияне часто наносят удары по аварийным бригадам, которые осуществляют восстановление. Высокие риски работы энергетиков на объектах. К сожалению, не может ничего помочь, кроме наращивания мощности ПВО. С другой стороны, в этих регионах недостаточно отработаны фортификации, подстанции. Видно, что защита практически отсутствует", - заявил защитник.

Реклама

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что РФ усилила атаку на объекты энергетики. По его словам , сейчас россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022-м. В частности, инфраструктура атомной энергетики. В 2022-2023 ворон фактически выбил тепловую электроэнергетику.

Кроме того, The Washington Post писало о том, что Россия усиливает свои атаки на украинскую энергетику. После удара по Трипольской ТЭС эксперты предупреждают, что наибольшую уязвимость составляет газовая инфраструктура Украины, состоящая из тысяч разбросанных объектов – от добычи до распределения.