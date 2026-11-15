Россия выбрала отдельные регионы Украины специальными мишенями - Зеленский назвал области в самой сложной ситуации

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Российские войска сосредотачивают массированные удары по отдельным регионам Украины, в течение нескольких суток атакуя энергетическую инфраструктуру, в частности, электросети и подстанции. Больше всего попаданий с начала сентября зафиксировали на Днепропетровщине — 131. Сейчас сложная ситуация также в Запорожье и на Днепровщине, где продолжается возобновление электроснабжения после российских атак.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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По его словам, в течение дня особое внимание уделялось ситуации в Запорожье и Днепропетровской области. Из-за российских ударов там возникли масштабные отключения электроэнергии. Частично электроснабжение уже возобновлено, однако ремонтным бригадам предстоит выполнить значительный объем работ.

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Президент подчеркнул, что возобновление усложняют постоянные воздушные тревоги и новые российские атаки. К работам привлекли все необходимые силы, есть оборудование по ремонту поврежденных объектов.

«Россияне так действуют, что берут один регион как специальную мишень и несколько суток сосредотачиваются на ударах по этому региону — по всему, по сетям, по подстанциям», — отметил Зеленский.

Какие регионы больше всего пострадали от ударов РФ

По словам президента, с начала сентября наибольшее количество попаданий зафиксировали в следующих областях:

Днепропетровская область — 131 попадания;

Киевская область — 125 попаданий;

Житомирская и Сумская области — более 100 попаданий в каждой.

Именно в этих регионах сейчас больше всего работы для энергетиков, коммунальных служб и подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Зеленский подчеркнул, что главная задача — помочь людям, возобновить электроснабжение и вернуть его к прогнозируемым графикам.

Украина получит дополнительную энергетическую помощь от ЕС

Президент также сообщил о договоренностях с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен о дополнительной энергетической поддержке Украины.

Соответствующее решение Еврокомиссия приняла на этой неделе. Помощь направят прежде всего городам и общинам, наиболее пострадавшим от российских атак.

По словам Зеленского, Украина получит дополнительные генераторы, другое необходимое оборудование и финансовую поддержку по усилению энергетической устойчивости.

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Президент поблагодарил европейских партнеров за помощь, а также украинских энергетиков, ремонтников и всех служб, работающих над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США больше не оказывают помощи Украине, а основное бремя поддержки Киева взяла на себя Европа.

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