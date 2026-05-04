ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
598
Время на прочтение
1 мин

Россия выключила свет жителям 4 областей: "Укрэнерго" обратилось к гражданам

Ситуация в энергосистеме напряженная из-за вражеских обстрелов. Специалисты назвали часы, когда стоит ограничить использование техники.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Отключение света

Отключение света / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Российские атаки вызвали новые обесточивания в четырех регионах Украины 4 мая. Энергетики работают над восстановлением электроэнергии и просят изменить привычки пользования электроприборами.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре по состоянию на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.

В тех районах, где это безопасно, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.

«Укрэнерго» призвало сегодня переносить активное потребление электроэнергии на дневной период — с 10:00 до 16:00. В то же время вечером сохраняется потребность экономить электричество. Следует ограничить пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00.

К слову, накануне на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей произошли масштабные отключения света. По словам оккупационных властей, были обесточены все 14 округов Херсонщины и почти все населенные пункты Запорожья. Причины аварии не уточняли, хотя ранее заявляли об активности беспилотников.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
598
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie