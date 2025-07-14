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- Украина
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Россия выпустила новую серию дронов по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 14 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности, речь идет о:
1. Новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный;
2. БпЛА в центральной части и на западе Харьковщины, курс – юго-западный/юго-восточный;
3. БпЛА на востоке и северо-востоке Днепропетровщины, курс — западный/северо-западный;
4. БпЛА на востоке и юго-востоке Полтавщины, курс – северо-западный;
5. БпЛА в направлении Чугуева (Харьковщина) с юго-запада;
6. БпЛА в направлении Миргорода с юго-востока.
Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.