ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
440
Время на прочтение
1 мин

Россия выпустила новую серию дронов по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 14 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, речь идет о:

1. Новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный;

2. БпЛА в центральной части и на западе Харьковщины, курс – юго-западный/юго-восточный;

3. БпЛА на востоке и северо-востоке Днепропетровщины, курс — западный/северо-западный;

4. БпЛА на востоке и юго-востоке Полтавщины, курс – северо-западный;

5. БпЛА в направлении Чугуева (Харьковщина) с юго-запада;

6. БпЛА в направлении Миргорода с юго-востока.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie