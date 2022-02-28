Россия выпустила по мирным городам и селам более ста ракет "Искандер" и "Калибр"

Россия выпустила по мирным городам и селам более ста ракет "Искандер" и "Калибр"

Это нарушение международного права.

Россия с начала своего вторжения в Украину, 24 февраля, выпустила по мирным городам и селам 113 оперативно-тактических ракет.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Речь идет о ракетах наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр".

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", — сообщили в ВСУ.