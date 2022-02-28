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Россия выпустила по мирным городам и селам более ста ракет "Искандер" и "Калибр"

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Россия выпустила по мирным городам и селам более ста ракет "Искандер" и "Калибр"

Это нарушение международного права.

Россия с начала своего вторжения в Украину, 24 февраля, выпустила по мирным городам и селам 113 оперативно-тактических ракет.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Речь идет о ракетах наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр".

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", — сообщили в ВСУ.

© facebook.com/CinCAFU
facebook.com/CinCAFU

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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