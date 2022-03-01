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Россия выпустила по Украине более 400 ракет – источник в Пентагоне

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Россия выпустила по Украине более 400 ракет – источник в Пентагоне

Ракетный обстрел Киева 28 февраля

Преимущество в воздухе за Украиной, сказал американский чиновник.

С начала войны российские военные выпустили по украинским городам более 400 ракет, в то же время в Украины еще достаточно систем противоракетной обороны.

Об этом в комментарии CNN рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона.

По словам чиновника, у украинцев еще достаточно систем противоракетной обороны, которые остаются "дееспособными, невредимыми и задействованными".

Также работник Минобороны США сказал, что Россия контролирует некоторые районы "больше других", хотя преимущество в воздухе за Украиной.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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