Россия выпустила по Украине более 400 ракет – источник в Пентагоне

Россия выпустила по Украине более 400 ракет – источник в Пентагоне

Преимущество в воздухе за Украиной, сказал американский чиновник.

С начала войны российские военные выпустили по украинским городам более 400 ракет, в то же время в Украины еще достаточно систем противоракетной обороны.

Об этом в комментарии CNN рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона.

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По словам чиновника, у украинцев еще достаточно систем противоракетной обороны, которые остаются "дееспособными, невредимыми и задействованными".

Также работник Минобороны США сказал, что Россия контролирует некоторые районы "больше других", хотя преимущество в воздухе за Украиной.