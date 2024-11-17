Россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов — Зеленский

Комбинированный удар враг нанес по всем регионам Украины.
Ночью и утром 17 ноября Россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинские силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Российские террористы применили дроны разных типов, в частности "Шахеды". Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы", — отметил президент.
По его словам, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей.
На сегодняшний день есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления, заверил президент.
Все детали утренней атаки читайте в нашей новости.
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