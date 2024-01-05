Россия выпустила по Украине ударные дроны: где раздается воздушная тревога

Не игнорируйте сигнал об опасности.

Сегодня, 5 января, в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Россия выпустила беспилотники "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Движение группы ударных БпЛА из Черкасской области с вектором движения на запад через Киевскую область на границе с Винницкой. Группа ударных БпЛА в Винницкой области вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельнитчины", — говорится в сообщении.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне сначала запускают дроны, а затем бьют ракетами.

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