Россия выпустила по Запорожью шесть ракет, одна не разорвалась - ОВА

На месте попадания идет поисково-спасательная операция.
Российская армия днем 22 марта выпустила по Запорожью шесть ракет. Две из них попали в жилые многоэтажки.
Об этом на брифинге сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Какие именно ракеты враг выпустил по Запорожью – устанавливается. Известно, что одна из попавших в дома ракет не разорвалась. Она торчит с крыши здания.
"Есть такая информация. Мы сейчас ее проверяем. Взрывотехники будут работать с ней", — отметил глава ОВА.
Спасатели уже провели эвакуацию из двух домов, куда было попадание. Жителей расселяют в общежития и гостиницы.
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