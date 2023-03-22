Россия выпустила по Запорожью шесть ракет, одна не разорвалась - ОВА

Российская армия днем 22 марта выпустила по Запорожью шесть ракет. Две из них попали в жилые многоэтажки.

Об этом на брифинге сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Какие именно ракеты враг выпустил по Запорожью – устанавливается. Известно, что одна из попавших в дома ракет не разорвалась. Она торчит с крыши здания.

"Есть такая информация. Мы сейчас ее проверяем. Взрывотехники будут работать с ней", — отметил глава ОВА.

Спасатели уже провели эвакуацию из двух домов, куда было попадание. Жителей расселяют в общежития и гостиницы.

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