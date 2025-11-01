ТСН в социальных сетях

Украина
347
1 мин

Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 1 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БпЛА в направлении Синельниково (Днепропетровщина) с юга.

  • БпЛА из Одесщины на юг Винницкой области.

  • БпЛА в направлении Самара с юга.

  • БПЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс – западный;

  • БпЛА на западе Кировоградщины, курс - северо-западный;

  • БпЛА на юго-западе Черкасской области, курс - северо-западный.

