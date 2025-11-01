- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 347
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 1 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БпЛА в направлении Синельниково (Днепропетровщина) с юга.
БпЛА из Одесщины на юг Винницкой области.
БпЛА в направлении Самара с юга.
БПЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс – западный;
БпЛА на западе Кировоградщины, курс - северо-западный;
БпЛА на юго-западе Черкасской области, курс - северо-западный.