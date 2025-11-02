ТСН в социальных сетях

Украина
280
1 мин

Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 2 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БпЛА на юг Одесщины, из акватории Черного моря

  • БпЛА на западе Сумщины и востоке Черниговщины, в районе н.п. Батурин, Бахмач, Конотоп. Беспилотники в южном направлении.

  • БПЛА на н.п. Катлабуг в Одесской области!

  • Группа БПЛА вблизи н.п. Лиман-Приморское в Одесской области!

  • Ударные БпЛА в направлении Измаила на Одесщине!

  • Беспилотник из Сумщины поблизости Ромнов, курсом на Полтавщину.

