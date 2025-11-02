- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 2 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БпЛА на юг Одесщины, из акватории Черного моря
БпЛА на западе Сумщины и востоке Черниговщины, в районе н.п. Батурин, Бахмач, Конотоп. Беспилотники в южном направлении.
БПЛА на н.п. Катлабуг в Одесской области!
Группа БПЛА вблизи н.п. Лиман-Приморское в Одесской области!
Ударные БпЛА в направлении Измаила на Одесщине!
Беспилотник из Сумщины поблизости Ромнов, курсом на Полтавщину.