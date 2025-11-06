- Дата публикации
Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 6 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БпЛА на юго-западе Днепропетровщины – курсом на Кривой Рог.
БпЛА на востоке Кировоградщины – курсом на запад.
БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на Купянск.
БпЛА на юго-западе Киевщины – курсом на Житомирщину.
БпЛА на юго-западе Киевщины – курсом на Белую Церковь.
БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины – курсом на Павлоград.
БпЛА на севере Черниговщины – курсом на Городню.
БпЛА на границе Киевщины и Житомирщины – курсом на север.