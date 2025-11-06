ТСН в социальных сетях

Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Дрон

Дрон / © ТСН

В ночь на 6 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БпЛА на юго-западе Днепропетровщины – курсом на Кривой Рог.

  • БпЛА на востоке Кировоградщины – курсом на запад.

  • БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на Купянск.

  • БпЛА на юго-западе Киевщины – курсом на Житомирщину.

  • БпЛА на юго-западе Киевщины – курсом на Белую Церковь.

  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины – курсом на Павлоград.

  • БпЛА на севере Черниговщины – курсом на Городню.

  • БпЛА на границе Киевщины и Житомирщины – курсом на север.

