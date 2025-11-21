ТСН в социальных сетях

Украина
57
1 мин

Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
В ночь на 21 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

  • БпЛА на Харьковщине в направлении Харькова, н.п.Безлюдовка, Бирки, Слобожанское.

  • БпЛА на западе Сумщины в направлении Воронижа;

  • БпЛА на востоке Черниговщины возле н.п.Короп, курс – северо-восточный.

  • БпЛА в направлении Харькова с юга.

57
