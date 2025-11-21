- Дата публикации
Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 21 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
БпЛА на Харьковщине в направлении Харькова, н.п.Безлюдовка, Бирки, Слобожанское.
БпЛА на западе Сумщины в направлении Воронижа;
БпЛА на востоке Черниговщины возле н.п.Короп, курс – северо-восточный.
БпЛА в направлении Харькова с юга.