Украина
118
1 мин

Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

© ТСН.ua

В ночь на 5 декабря 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

  • БпЛА в Винницкой области - мимо Липовца направляются на север (вектор - Казатин).

  • Павлоград – в районе города вражеские БпЛА!

  • БпЛА в Винницкой области - мимо Гайсина в сторону Турбова.

  • БпЛА из Кировоградщины на Черкасщину, вектор на Черкассы.

  • БпЛА на Черкассы с юга.

