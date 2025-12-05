- Дата публикации
Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 5 декабря 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
БпЛА в Винницкой области - мимо Липовца направляются на север (вектор - Казатин).
Павлоград – в районе города вражеские БпЛА!
БпЛА в Винницкой области - мимо Гайсина в сторону Турбова.
БпЛА из Кировоградщины на Черкасщину, вектор на Черкассы.
БпЛА на Черкассы с юга.