- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия выпустила серию дронов по Украине: названа траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 16 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Черкасщина: БпЛА – на Умань, Черкассы, Смела, Канев, Жашков.
Полтавщина: БпЛА – в районе Липовой Долины, Гадяча, Семеновки и Лубнов.
Кировоградщина: БпЛА – мимо Петрова на Кропивницкий. Также БпЛА – в районе Новоукраинки.
Одесщина: БпЛА – курсом на Вилково, Измаил, Болград.
Дрон – на границе Житомирщины и Ровенщины.
Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг .
Аналитики сообщили, куда двигается враг.