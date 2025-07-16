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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия выпустила серию дронов по Украине: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 16 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • Черкасщина: БпЛА – на Умань, Черкассы, Смела, Канев, Жашков.

  • Полтавщина: БпЛА – в районе Липовой Долины, Гадяча, Семеновки и Лубнов.

  • Кировоградщина: БпЛА – мимо Петрова на Кропивницкий. Также БпЛА – в районе Новоукраинки.

  • Одесщина: БпЛА – курсом на Вилково, Измаил, Болград.

  • Дрон – на границе Житомирщины и Ровенщины.

Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг .

Аналитики сообщили, куда двигается враг.

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