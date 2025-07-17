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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия выпустила серию дронов по Украине: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 17 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Относительно движения вражеских ударных БПЛА:

1. БпЛА в центральной части Запорожской области, курс северный;

2. БпЛА в юго-восточной части Днепропетровщины, курс северо-западный;

3. БПЛА в районе Днепровского водохранилища, курс западный.

  • БПЛА приближаются к Никополю с юга.

  • Вражеские БпЛА в районе Синельниково (Днепропетровщина), курс западный;

  • БпЛА в районе Изюма, курс юго-западный;

  • Еще БПЛА на границе Донецкой и Харьковской областей, курс западный.

Напомним, минувшей ночью Россия запустила в течение ночи 400 беспилотников и одну баллистическую ракету , направленную преимущественно на энергетическую инфраструктуру.

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