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- Украина
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Россия выпустила серию дронов по Украине: названа траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 17 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Относительно движения вражеских ударных БПЛА:
1. БпЛА в центральной части Запорожской области, курс северный;
2. БпЛА в юго-восточной части Днепропетровщины, курс северо-западный;
3. БПЛА в районе Днепровского водохранилища, курс западный.
БПЛА приближаются к Никополю с юга.
Вражеские БпЛА в районе Синельниково (Днепропетровщина), курс западный;
БпЛА в районе Изюма, курс юго-западный;
Еще БПЛА на границе Донецкой и Харьковской областей, курс западный.
Напомним, минувшей ночью Россия запустила в течение ночи 400 беспилотников и одну баллистическую ракету , направленную преимущественно на энергетическую инфраструктуру.