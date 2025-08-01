- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 1 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:
1. БпЛА на юге Киевщины, курс – северный/северо-западный;
2. БпЛА на северо-востоке Харьковщины, курс – южный;
3. БпЛА к западу от г. Харькова, курс – южный.
Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет . Среди них – пятимесячная девочка.
Известно о гибели двоих детей. В частности, 6-летний мальчик. РФ маленького украинского каратиста Матвейка Марченко.
В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.