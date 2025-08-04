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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 4 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:

1. БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.

2. БпЛА на востоке и центральной части Черниговщины, курс -юго-западный.

3. БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс – западный.

4. БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – западный/юго-западный.

5. БпЛА на востоке Черкасской области, курс – западный.

6. БпЛА на юго-востоке Кировоградщины, курс – западный/юго-западный.

  • Несколько групп вражеских ударных БПЛА с Черниговщины курсом на север Киевщины.

  • БпЛА на севере Днепропетровщины в направлении Каменского водохранилища.

  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный (вектор – г. Чугуев).

  • Новые группы вражеских БПЛА заходят на Харьковщину из ТОТ и Сумщину из Белгородщины.

  • Внимание! г.Харьков! В вашем направлении БПЛА с востока! Находитесь в безопасных местах!

  • Житомирская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока.

Напомним, Россия атаковала Киев ракетами в ночь на 3 августа.

А ранее, 31 июля, столицу атаковали новые реактивные БПЛА.

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