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- Украина
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Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 4 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:
1. БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.
2. БпЛА на востоке и центральной части Черниговщины, курс -юго-западный.
3. БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс – западный.
4. БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – западный/юго-западный.
5. БпЛА на востоке Черкасской области, курс – западный.
6. БпЛА на юго-востоке Кировоградщины, курс – западный/юго-западный.
Несколько групп вражеских ударных БПЛА с Черниговщины курсом на север Киевщины.
БпЛА на севере Днепропетровщины в направлении Каменского водохранилища.
БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный (вектор – г. Чугуев).
Новые группы вражеских БПЛА заходят на Харьковщину из ТОТ и Сумщину из Белгородщины.
Внимание! г.Харьков! В вашем направлении БПЛА с востока! Находитесь в безопасных местах!
Житомирская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока.
Напомним, Россия атаковала Киев ракетами в ночь на 3 августа.
А ранее, 31 июля, столицу атаковали новые реактивные БПЛА.