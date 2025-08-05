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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 5 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:

  • Конотоп - БпЛА в направлении города.

  • БпЛА на юге Сумщины, курс на Полтавщину

  • Полтавская обл (Миргородский р-н) - угроза ударных БпЛА.

Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу ночью 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей . Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.

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