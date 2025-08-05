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- Украина
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Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 5 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:
Конотоп - БпЛА в направлении города.
БпЛА на юге Сумщины, курс на Полтавщину
Полтавская обл (Миргородский р-н) - угроза ударных БпЛА.
Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу ночью 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей . Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.