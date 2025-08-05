Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения

ПВО / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 5 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:

Реклама

Конотоп - БпЛА в направлении города.

БпЛА на юге Сумщины, курс на Полтавщину

Полтавская обл (Миргородский р-н) - угроза ударных БпЛА.

Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу ночью 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей . Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.