Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения

В ночь на 23 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:

Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад (Павлоград).

Несколько групп БПЛА из Днепропетровщины в Донецкой области.

Несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).

Пуски КАБ враждебной тактической авиацией в Харьковскую область с севера.

Сумщина – угроза ударных БпЛА.

Напомним, 6 августа в Белоруссию прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой. Украинская разведка и пограничная служба отслеживают численность личного состава и вооружения, которые Москва может привлечь к военным учениям «Запад-2025».

Однако известно, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и "Орешника" .

«С 12 по 16 сентября, когда будет продолжаться активная фаза этих учений, будет наибольший риск. Во время активной фазы также могут привлекать и бронетехнику», — подчеркнул Андрей Демченко, представитель ГНСУ.