- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 23 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:
Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад (Павлоград).
Несколько групп БПЛА из Днепропетровщины в Донецкой области.
Несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).
Пуски КАБ враждебной тактической авиацией в Харьковскую область с севера.
Сумщина – угроза ударных БпЛА.
Напомним, 6 августа в Белоруссию прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой. Украинская разведка и пограничная служба отслеживают численность личного состава и вооружения, которые Москва может привлечь к военным учениям «Запад-2025».
Однако известно, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и "Орешника" .
«С 12 по 16 сентября, когда будет продолжаться активная фаза этих учений, будет наибольший риск. Во время активной фазы также могут привлекать и бронетехнику», — подчеркнул Андрей Демченко, представитель ГНСУ.