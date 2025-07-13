Россия вышла на новый уровень ударов "Шахедами": Зеленский о воздушном терроре

Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

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Российская террористическая армия во время воздушных ударов по Украине пытается применять около трехсот «Шахедов».

Об этом сообщил в своем вечернем обращении в субботу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, россияне применяют «специфическую тактику террора», нанося удары концентрированно по определенным городам или регионам.

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«Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 „шахедов“. В ночь на субботу было 339 „шахедов“. Уже ближе к вечеру сегодня снова воздушные тревоги, снова „шахеды“ в небе», — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что значительную часть вражеских беспилотников сбивают подразделения украинской ПВО, но, к сожалению, не все.

«Российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов — имитаторов „шахедов“ в каждом своем ударе. Задача этих дронов — перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание „шахедов“. Это их сознательный и подлый террор», — сказал он.

Напомним, ранее ксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинской ПВО.

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