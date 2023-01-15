Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 11 кораблей: сколько там "Калибров"

На боевом дежурстве в Черном море Россия держит 11 своих кораблей, в том числе пять носителей крылатых ракет типа "Калибр", данные о количестве ракет на бортах уточняются.

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в Facebook.

В Азовском море, по данным ВМС, враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море зафиксировано присутствие девяти российских кораблей, пять из которых — носители "Калибров", оснащены всего 72 ракетами.

"Проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю в интересах Российской Федерации за сутки совершили 16 судов, из них четыре следовали из пролива Босфор. К Черному морю в интересах РФ прошли 17 судов, пять из которых продолжили движение в направлении пролива Босфор", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на утром 15 января в Черном море все еще находятся боевые корабли России. Накануне они использовали половину ракет для массированной атаки по Украине, потому ракетная опасность остается высокой.

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