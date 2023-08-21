Россия вывела на дежурство в Черное море подводный ракетоноситель — ОК "Юг"

Максимально Россия может вывести на дежурство до 10 единиц техники.

Россия вывела в Черное море подлодку, которую может нести 4 ракеты типа "Калибр".

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В сообщении указывается, что российские агрессоры вывели в Черное море подводный ракетоноситель с 4 ракетами типа "Калибр". При этом указывается, что максимально Россия может вывести на дежурство до 10 единиц техники.

Кроме того, в ведомстве заявили, что по состоянию на 23:00 воскресенья, 20 августа, пуск БПЛА типа "Shahed-136" в южном направлении не фиксировалось. Стратегическая и тактическая авиация противника активности не проявляет.

Вместе с тем, в ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ держит в Черном море подводный носитель крылатых ракет, поэтому уровень угрозы ракетных ударов остается высоким.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупационные корабли в Черном море находятся в тревожном ожидании и пытаются скрываться за гражданскими судами.

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