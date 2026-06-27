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Россия вывела на фронт новый опасный дрон: "Флэш" раскрыл детали
Советник министра обороны поделился первыми данными о дальности и скорости вражеского реактивного дрона.
Российские войска начали использовать на фронте новый реактивный беспилотник — это, вероятно, версия дрона «Дельта». Советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов раскрыл технические характеристики вражеской новинки.
Об этом он написал в Сети.
«Помните, я рассказывал вам о дешевом реактивном БПЛА врага, который начал использоваться на фронтах. Есть мнение, что это реактивная версия БПЛА „Дельта“, — говорится в заявлении Бескрестнова.
По словам советника министра обороны, заявленные характеристики этого дрона:
дальность поражения до 200 км,
продолжительность полета до 50 мин.,
скорость до 280 км/ч.
В то же время «Флэш» отметил, что пока трофейных образцов в распоряжении нет, поэтому окончательно подтвердить эти параметры сейчас невозможно.
Напомним, Россия наращивает использование реактивных БпЛА, которые, несмотря на высокую скорость, имеют существенные недостатки. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, реактивный двигатель нуждается в большом количестве горючего, что ограничивает дальность полета и вес боевой части. Хотя враг пытается усовершенствовать эти характеристики, такие беспилотники остаются дорогостоящим компромиссным решением, где скорость достигается ценой эффективности ударов.