Россия вывела на фронт новый опасный дрон: "Флэш" раскрыл детали

Российский дрон «Дельта» / © Ростех

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Российские войска начали использовать на фронте новый реактивный беспилотник — это, вероятно, версия дрона «Дельта». Советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов раскрыл технические характеристики вражеской новинки.

Об этом он написал в Сети.

«Помните, я рассказывал вам о дешевом реактивном БПЛА врага, который начал использоваться на фронтах. Есть мнение, что это реактивная версия БПЛА „Дельта“, — говорится в заявлении Бескрестнова.

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По словам советника министра обороны, заявленные характеристики этого дрона:

дальность поражения до 200 км,

продолжительность полета до 50 мин.,

скорость до 280 км/ч.

В то же время «Флэш» отметил, что пока трофейных образцов в распоряжении нет, поэтому окончательно подтвердить эти параметры сейчас невозможно.

Напомним, Россия наращивает использование реактивных БпЛА, которые, несмотря на высокую скорость, имеют существенные недостатки. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, реактивный двигатель нуждается в большом количестве горючего, что ограничивает дальность полета и вес боевой части. Хотя враг пытается усовершенствовать эти характеристики, такие беспилотники остаются дорогостоящим компромиссным решением, где скорость достигается ценой эффективности ударов.

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