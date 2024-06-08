Россия вывела в Азовское и Средиземное моря корабли с "Калибрами"

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

По состоянию на 06:00 по Киеву 8 июня 2024 года в Черном море находится один вражеский корабль.

Об этом в социальных сетях информируют Военно-морские силы ВСУ.

в Азовском море 7 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;

в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 14 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 3 судна, из них – ноль двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая в ГУР сообщили, что их морской дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер кафиров в бухте Узкая в Крыму. Там тоже показали видео поражения.

Позже представитель украинской разведки Андрей Юсов уточнил, что речь идет о катере серии "Мангуст" 150 — достаточно новейшей разработке россиян.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не просто поразили, а уничтожили! ГУР рассказали подробности ликвидации вражеского катера в Крыму

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