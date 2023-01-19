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Россия вывела в Черное море 11 кораблей: стало известно, сколько "Калибров" есть на борту

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
7044
Время на прочтение
1 мин
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Россия вывела в Черное море 11 кораблей: стало известно, сколько "Калибров" есть на борту

Фото: Associated Press

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей.

Россия вывела в Черное море 11 своих кораблей, 6 из них – ракетоносители. На борту судов находится 40 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Черном море – 11 вражеских кораблей. Среди них – 6 ракетоносителей, из которых 2 – подводных. Общий залп – 40 "Калибров", - сообщил он.

Напомним, 14 января Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре, унеся десятки жизней. Для атаки она использовала ракету Х-22.

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Дата публикации
Просмотры
7044
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