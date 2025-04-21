- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп
Россия использует "Калибры" во время массированных ударов по Украине.
В Черном море находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет.
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
к Черному морю – 1 судно, продолжившее движение в направлении пролива Босфор;
до Азовского моря – 6 судов, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.