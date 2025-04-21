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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп

Россия использует "Калибры" во время массированных ударов по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Черное море

Черное море / © armyinform.com.ua

В Черном море находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 1 судно, продолжившее движение в направлении пролива Босфор;

  • до Азовского моря – 6 судов, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

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