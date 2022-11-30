Россия вывела в Черное море один ракетоноситель: стало известно, сколько "Калибров" есть на борту

Сегодня, 30 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, один из них - носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп — 8 ракет.

Об этом сообщили в ВМС ВС Украины.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.

В Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, из них 5 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

"За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря – 5 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 7 судов, из них ни одно судно не продолжило движение в направлении пролива Босфор", – говорится в сообщении.

В Военно-морских силах Украины отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Может ли Украина уничтожить Черноморский флот РФ

Полковник запаса Петр Черник считает, что Украина благодаря морским дронам и ракетам "Гарпун" получила серьезное преимущество в Черном море и может создавать угрозу для кораблей Черноморского флота России. Он уверен, что морские дроны могут уничтожить ЧФ РФ. Черник добавил, что Черноморский флот РФ "уже давно не является паритетной силой в Черном море".

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что убрать угрозу РФ с Черного моря можно единственным способом — вооружить Украину, которая самостоятельно устранит эту опасность.

А вот военный эксперт Олег Жданов считает, что вопрос победы Черноморского флота РФ уже закрыт. Он отметил, что Украина нанесла сокрушительное поражение Черноморскому флоту РФ, максимально прижала его к российскому берегу, и уже его победила.

В свою очередь в британской разведке рассказали, почему Черноморский флот РФ не может чувствовать себя безопасно даже на побережье РФ, в Новороссийске.

Читайте также: