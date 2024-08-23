Россия вывозит украинское зерно с оккупированных территорий в Иран — ЦНС

Российские захватчики вывозят зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В сообщении указывается, что россияне установили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна. В частности, аграрную продукцию поездами вывозят из Луганщины в Каспийское море и дальше в Иран.

"В то же время в кремле не удовлетворены падением урожайности на ТОТ Херсонщины, хотя причиной является уничтожение самим кремлем системы орошения регионов вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики хотят увеличить масштабы вывоза зерна из Украины.

Кроме того, мы также информировали, что у Путина сделали заявление о "зерновом соглашении".

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