Россия взяла курс на создание "зоны смерти" в Украине: о чем идет речь и кто в зоне опасности

Россия может взорвать ЗАЭС, если вынуждена будет отступать, считает эксперт.

Россия может подрывать ЗАЭС, чтобы создать так называемую "зону смерти". Таким образом она хочет нанести максимальный ущерб Украине на сотни лет вперед.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

"Нужно говорить о последующих угрозах от России вокруг Запорожской АЭС. Фактически, Россия взяла курс на создание "зоны смерти". После подрыва Каховской ГЭС образовались участки в дальнейшем непригодные для хозяйственного использования. Дальше игрища россиян с атомной станцией — никто не может гарантировать, что не будет управляемых мер с подрывом ЗАЭС, чтобы образовать полностью нежизненное пространство, которым Россия хочет нанести максимальный ущерб Украине на сотни лет вперед. Это вполне укладывается в ту концепцию, которую россияне могут реализовать в ходе кампании отступления", — рассказал он.

Згурец считает, что нужно быть готовыми к любому сценарию развития и осуществить меры по опережению.

"Когда Буданов говорит о заминировании охлаждающих залов и цехов ЗАЭС — это полностью укладывается в концепцию максимального ущерба для Украины. К этому нужно готовиться и осуществлять меры по опережению", — подчеркнул эксперт.

Риски и последствия взрыва Запорожской АЭС

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что Россия может устроить теракт на Запорожской АЭС. По его словам, российская армия существенно ухудшила доступ воды к охладителям, уничтожив Каховскую ГЭС.

Экологиня Татьяна Тимочко сообщила, что последствия взрыва на электростанции могут быть катастрофическими, гораздо хуже, чем это было в Чернобыле. Она предупредила, что авария на ЗАЭС может походить на аварию на японской электростанцию Фукусима или на АЭС Три-Майл-Айленд в США.

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