Россия взяла в заложники двух энергетиков, работавших на ЗАЭС: Зеленский сделал заявление

Оккупанты бросили энергетиков за решетку, потому что вроде бы у них был какой-то украинский контент на телефонах.

Россия взяла в заложники двух энергетиков Запорожской атомной электростанции и бросили за решетку.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 4 февраля.

"Есть новость, у меня был брифинг с господином Котиным. Россия взяла в заложники двух энергетиков, работавших на ЗАЭС. Они брошены за решетку, потому что вроде бы у них был какой-то украинский контент и их телефоны", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что для Украины очень важно вернуть энергетиков из плена.

Напомним, сотрудники Международного агентства по атомной энергии сообщили о громких взрывах вблизи ЗАЭС 5 января. Это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей в Европе АЭС.

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