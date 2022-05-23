Россия за 3 месяца войны в Украине понесла такие потери, как СССР за 9 лет в Афганистане — британская разведка

Россия за 3 месяца войны в Украине понесла такие потери, как СССР за 9 лет в Афганистане — британская разведка

Британская разведка сравнила потери России в Украине за три месяца полномасштабной войны с потерями Советского Союза за девять лет войны в Афганистане.

Как отметили в Минобороны Великобритании, эти потери равносильны.

"За первые три месяца своей так называемой "специальной военной операции" Россия получила такое же количество погибших, как и Советский Союз во время его девятилетней войны в Афганистане", — говорится в сообщении британского ведомства в Twitter.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что к столь большому количеству потерь РФ привели плохая тактика на низком уровне, ограниченное воздушное прикрытие территории и отсутствие гибкости и командного подхода. Также в разведке добавили, что уровень потерь российской армии продолжает расти при наступлении в восточных областях Украины.

"Российское общество в прошлом оказалось чувствительно к потерям во время войн. По мере роста потерь в Украине они будут становиться все более очевидными, а недовольство войной в обществе и желание озвучить это публично могут расти", — отметили в ведомстве.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 23 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 29,2 тысячи человек. Данные уточняются.

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