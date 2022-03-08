"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, столько за эти 13 дней в Украине" — Зеленский

"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, столько за эти 13 дней в Украине" — Зеленский

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в помощи партнеров для защиты нашего воздушного пространства.

Об этом президент Украины заявил в видеообращении к гражданам.

"Мы боремся уже 13-й день. Уничтожаем оккупантов повсюду где можем. Везде. Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет, сотни боевых самолетов оккупантов, сотни вертолётов. Да, мы их уничтожаем.

Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, столько за эти 13 дней в Украине. Но у них достаточно машин для убийств. Еще достаточно ракет для террора. Еще достаточно 500-килограммовых бомб, чтобы сбрасывать их на нас. На обычных людей, Киев, Чернигов, Одессу и Харьков, Полтаву и Житомир. На десятки и десятки украинских городов, миллионы мирных украинских людей.

13 дней, когда мы слышим только обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", — заявил президент Украины.