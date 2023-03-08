Россия за сутки более 60 раз ударила по Херсонщине: пострадали жилые кварталы

По Херсону оккупанты ударили четыре раза.

За прошедшие сутки, 7 марта, российская армия 61 раз ударила по Херсонщине. Оккупанты выпустили по населенным пунктам около 360 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Жилые кварталы Херсона россияне атаковали четыре раза. Были повреждены частные дома. Один человек получил ранения.

Напомним, в разведке США оценили угрозу вторжения белорусской армии в Украину. Так, США не имеют разведданных, свидетельствующих о готовности войск Беларуси присоединились к участию в войне с россиянами. В то же время, режим Лукашенко продолжает предоставлять территорию страны как плацдарм для оккупантов.

Более 10 обстрелов за раз: репортаж с места обстрелов Херсона

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