Русский дрон / © ГУР Минобороны

Российские оккупанты совершили длительную комбинированную дальнобойную атаку с использованием значительного количества дронов и ракет, которые были накоплены за последнее время.

Россияне в сутки выпустили по Украине 1,4 тысячи дронов, Defense Express разбирался, могут ли они держать такой темп дальше.

Этот удар, целями которого стали критическая инфраструктура и жилые дома, начался вчера утром, 13 мая, когда большие группы БпЛА по северному и южному направлениям начали атаку Украины.

За вчерашний день, согласно отчету командования Воздушных сил, с 08:00 по 18:30 всего было зафиксировано 753 дальнобойных БпЛА разных типов, включая «Шахеды», их реактивные версии, а также дроны-имитаторы.

А уже к вечеру враг запустил новые группы «Шахедов» по северо-восточному и южному направлению, а также начал ракетный обстрел с основным направлением на Киев. Согласно сегодняшнему (14 мая) отчету, по состоянию на 08:00, было зафиксировано использование 675 дронов, включая ложные цели, а также 3 Х-47М2 «Кинжал», 18 баллистических ракет, 35 крылатых ракет Х-101.

Таким образом, за первые сутки такой атаки враг в общей сложности использовал 1428 дронов разных типов. Из них в общей сложности были сбиты и подавлены 1362 — 95%, а также 82% крылатых ракет Х-101 и 66% баллистических ракет, из которых не все были направлены в Киев.

В четверг утром в Украину снова летели дежурные группы «Шахедов» по северному и южному направлениям. В связи с чем ключевым вопросом может быть продолжительность этой дальнобойной атаки.

Для этого можно посмотреть темпы применения дальнобойных дронов врагом за последнее время. Согласно отчетам Командование воздушных сил с начала 2026 года:

январь: 4,4 тысяч, среднесуточный темп — 143

февраль: 5 тысяч, среднесуточный темп — 180

март: 6,1 тысячи, среднесуточный темп — 197

апрель: 7,2 тысячи, среднесуточный темп — 240

За первые 13 дней мая до начала длительной комбинированной атаки: 2,4 тысячи, среднесуточный темп — 184.

И уже этого уменьшения темпа было достаточно для получения резерва в минимум 730 дронов, если брать апрельский показатель. А вместе с увеличенным текущим производством, которое может позволить использовать около 280 единиц в сутки, это вполне объясняет возможность врага запустить 1,4 тысячи дальнобойных БПЛА разных типов за 24 часа. Однако это не значит возможность постоянно поддерживать этот темп.

В то же время следует учитывать, что для продолжения многосуточной атаки РФ может применять не только дроны, но и ракетное дальнобойное вооружение, использование которого не было меньше оценочных темпов производства. Более того, во время последней атаки не использовались крылатые ракеты «Калибр», а также «Искандер-К», которые могут быть применены в ближайшее время вместе с меньшим количеством дальнобойных БПЛА и ложных целей.

Ранее мы сообщали, что Россия второй день массированно бьет по Украине. Этой ночью россияне совершили комбинированную атаку с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности было выпущено 731 средство воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 41 ракету и 652 беспилотника.

