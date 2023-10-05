"Россия за все заплатит": реакция президента и премьера на ужасный удар РФ по селу на Харьковщине

В селе Гроза Купянского района Харьковской области, сегодня в результате российского удара погиб 51 человек.

Россия ответит за преступление – Зеленский

Президент Владимир Зеленский, комментируя преступление россиян, подчеркнул, что атака по обычному продуктовому магазину, "совершенно сознательный теракт" и "показательно жестокое преступление".

"Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни", – сказал глава государства.

Президент рассказал, что сейчас во время его визита в Испанию обсудит с европейскими лидерами, в частности, усиление нашей ПВО.

"А террористам – ответим. Совершенно справедливо. И мощно", – заверил он.

Реакция премьера

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал удар россиян "жестоким и циничным".

"Десяти погибших, среди них ребенок. Невозможно описать словами этот ужас. Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — написал он в соцсетях.

Шмигаль призвал международное сообщество остановить российский террор, "чтобы вражеские ракеты и снаряды больше не унесли жизни, не покалечили больше ни одного человека".

"Это можно сделать только слаженно и единственно, с помощью и поддержкой наших партнеров. Россия обязательно за все заплатит", – подытожил он.

Напомним, что сегодня после обеда, 5 октября, российские оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки. Из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде.

По состоянию на 17:51 известно уже о 51 погибшем.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что удар могли специально навести. По его информации, предварительно известно, что россияне ударили по заведению ракетой "Искандер".