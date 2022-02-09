Россия раньше не блокировала такие большие участки, через которые проходят важные морские пути в украинские порты / Associated Press

Россия закроет районы Черного и Азовского морей: может готовить блокаду украинских портов

Россия закроет районы Черного и Азовского морей: может готовить блокаду украинских портов

Не предусмотрено никаких коридоров для прохода торговых судов. Такого не было за последние 8 лет.

Российские военные закроют для судоходства районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля. Там будут проходить ракетные и артиллерийские учения российского флота.

Об этом сообщил руководитель организации "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко в среду, 9 февраля.

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"Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. Черное море в северо-западной части перекрывается к границе территориального моря Украины (12 миль – морская граница), в Азовском – от побережья оккупированного Крыма к побережью Краснодарского края", – сообщил эксперт.

Он добавил, что Россия раньше не блокировала такие большие участки, через которые проходят важные морские пути в украинские порты.

"Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было", – подчеркнул Клименко.

Блокировка участков стартует в 23:00 (по Киеву) 13 февраля и должна завершиться в 23:00 (по Киеву) 19 февраля.

Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. О... Andrii KlymenkoСреда, 9 февраля 2022 г.

Напомним, в четверг, 10 февраля, начинается активная фаза российско-белорусских учений "Союзная решительность 2022". В рамках учений предусмотрены и маневры в Средиземном и Черном морях.

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