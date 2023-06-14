Россия закрыла Украине доступ к данным про уровень радиации на ЗАЭС

Российские оккупанты, временно контролирующие Запорожскую АЭС, остановили автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на станции с датчиков.

Об этом на брифинге сообщил и. главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олег Кориков.

"Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных по датчикам радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС", — рассказал он.

Из-за террористических действий россиян специалисты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на территории ЗАЭС, вынуждены фотографировать или записывать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.

Он отметил, что позже в штаб-квартире эти данные вводятся в соответствующую систему, к которой имеют доступ все страны-члены МАГАТЭ, в частности Украина.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную на 14 июня поездку на Запорожскую АЭС.

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