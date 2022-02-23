Обострение на Донбассе: Россия закупила 45 тысяч пакетов для перевозки трупов - СБУ

Обострение на Донбассе: Россия закупила 45 тысяч пакетов для перевозки трупов - СБУ

В СБУ намекнули, что пакеты понадобятся солдатам РФ.

Российская армия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Об этом 23 февраля сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин во время совещания.

Он намекнул, что пакеты понадобятся солдатам РФ.

"Вместе с тем, я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", — сказал он.

Дудин добавил, что в СБУ видят неоднозначную ситуацию с обострением, которая "имеет тенденцию именно к негативу". Никаких признаков отвода русских войск от границы Украины после так называемых "учений" нет.

Напомним, что в Украине вводят чрезвычайное положение во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.

Генсек ООН заявил: войска России, входящие в оккупированный Донбасс, не миротворцы

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