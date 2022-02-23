Обострение на Донбассе: Россия закупила 45 тысяч пакетов для перевозки трупов - СБУ

В СБУ намекнули, что пакеты понадобятся солдатам РФ.
Российская армия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.
Об этом 23 февраля сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин во время совещания.
Он намекнул, что пакеты понадобятся солдатам РФ.
"Вместе с тем, я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", — сказал он.
Дудин добавил, что в СБУ видят неоднозначную ситуацию с обострением, которая "имеет тенденцию именно к негативу". Никаких признаков отвода русских войск от границы Украины после так называемых "учений" нет.
Напомним, что в Украине вводят чрезвычайное положение во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.
Читайте также: