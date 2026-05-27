Посреди дня Россия ударила баллистикой по крупному областному центру: что известно

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Днем 27 мая в Днепре произошли взрывы во время воздушной тревоги. Армия РФ атаковала областной центр.

Об этом сообщили мониторы и местные медиа.

«В Днепре слышны звуки взрыва», — сообщило «Суспільне».

Атака на Днепр — детали

Заметим, что кроме ракетной угрозы из-за взлета МиГ на территории РФ, военные позже предупредили еще и об опасности применения баллистического вооружения с юго-востока и пуске воздушной цели.

«Скоростная цель на Днепр», — предупредили ПС ВСУ в 12:58.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о российской атаке.

«Враг атаковал Днепровский район. Предварительно обошлось без пострадавших», — подчеркнул чиновник, но без деталей.

Атака РФ днем 27 мая — что известно

С утра в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов. В частности, под атакой находился запад Украины. Беспилотники фиксировали во Львовской и Черновицкой областях.

Кроме того, в среду днем всю Украину охватила воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Сирены звучали с 12:24 до 13:15.

