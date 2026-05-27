Посреди дня Россия ударила баллистикой по крупному областному центру: что известно
В Днепре во время тревоги произошли взрывы. Военные предупреждали об угрозе баллистики.
Днем 27 мая в Днепре произошли взрывы во время воздушной тревоги. Армия РФ атаковала областной центр.
Об этом сообщили мониторы и местные медиа.
«В Днепре слышны звуки взрыва», — сообщило «Суспільне».
Атака на Днепр — детали
Заметим, что кроме ракетной угрозы из-за взлета МиГ на территории РФ, военные позже предупредили еще и об опасности применения баллистического вооружения с юго-востока и пуске воздушной цели.
«Скоростная цель на Днепр», — предупредили ПС ВСУ в 12:58.
Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о российской атаке.
«Враг атаковал Днепровский район. Предварительно обошлось без пострадавших», — подчеркнул чиновник, но без деталей.
Атака РФ днем 27 мая — что известно
С утра в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов. В частности, под атакой находился запад Украины. Беспилотники фиксировали во Львовской и Черновицкой областях.
Кроме того, в среду днем всю Украину охватила воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Сирены звучали с 12:24 до 13:15.